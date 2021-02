Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lkw kollidiert mit Tankstellendach

Neukirchen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es in der Straße Am Kernberg zu einem Zusammenstoß eines Lkw mit dem Dach einer dortigen Tankstelle. Der 49-jährige Lkw-Fahrer wollte gegen 20.00 Uhr mit seinem Fahrzeug auf das Tankstellengelände einfahren, dabei kollidierte jedoch ein Greifarm seines Lkw mit der Überdachung. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von über 7.000 Euro, Einsturzgefahr bestand nicht. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell