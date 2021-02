Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Giftköder ausgelegt - Zeugen gesucht

Tröchtelborn (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern wurde der Polizei ein Fund eines Giftköders gemeldet. Ein Passant hatte das Objekt am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg in unmittelbarer Nähe zur Ortschaft Tröchtelborn entdeckt. Auf diesem Weg seien nach seinen Angaben häufig Hundehalter mit ihren Tieren unterwegs. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0027971/2021) entgegen genommen. Darüber hinaus werden Tierhalter im umliegenden Bereich vor möglicherweise weiteren ausgelegten Ködern gewarnt. Sollten Sie selbst ein solches Objekt auffinden, wird um unverzügliche Mitteilung an die Polizei gebeten. Im Falle, dass Ihr Hund Vergiftungserscheinungen zeigt, sollte umgehend ein Tierarzt aufgesucht und ebenfalls die Polizei informiert werden. (fr)

