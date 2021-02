Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Landkreis Gotha (ots)

Polizeibeamte haben gestern Abend bzw. in der vergangenen Nacht bei zwei Fahrzeugführern mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussungen festgestellt. Die Beamten kontrollierten gegen 20.00 Uhr in der Hauptstraße in Großfahner einen 23 Jahre alten Ford-Fahrer und führten einen Drogenvortest mit ihm durch. Dieser reagierte positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Ein solcher Test wurde auch mit einem 28 Jahre alten BMW-Fahrer bei einer Verkehrskontrolle gegen 02.30 Uhr am Hersdorfplatz in Gotha durchgeführt. Er ergab eine mutmaßliche Cannabisbeeinflussung. Beiden Männern wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen. Die Polizisten untersagten jeweils die Weiterfahrt und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (fr)

