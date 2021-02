Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitenter Ladendieb

Eisenach (ots)

Gestern am späten Nachmittag wollte ein 62 Jahre alter Mann offenbar Getränke aus einem Supermarkt an der Bahnhofstraße stehlen, wurde jedoch durch Mitarbeiter gestellt. Der 62-Jährige verhielt sich aggressiv und unkooperativ. Er wurde schließlich an die hinzugezogenen Beamten übergeben. Diese leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen eines Verstoßes gegen die Infektionsschutzbestimmungen gegen den Mann ein, im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. (fr)

