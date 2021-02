Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Heute Morgen wurde in eine Wohnung an der Ohrdrufer Straße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten in das Mehrfamilienhaus und verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden ein Laptop sowie eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0027511/2021) zu melden. (fr)

