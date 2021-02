Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Eisenach (ots)

Gestern Mittag kam es in der Kasseler Straße zu einem Unfall. Ein 40 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer war gegen 13.00 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Misubishi überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen, es entstand entsprechender Sachschaden. Der 40-Jährige trug beim Unfall keine Verletzungen davon. (fr)

