Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend in der Zeit von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr wurde ein ungesichertes Fahrrad von einem Grundstück an der Hauptstraße gestohlen. Der Täter gelangte auf den Hinterhof, auf dem das braune Rad der Marke Scott, Typ FR30 mit einem Wert von rund 1.500 Euro, abgestellt war, nahm es an sich und flüchtete anschließend. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0026952/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell