Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugen gesucht

Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum vom 18.01.2021, gegen 11.00 Uhr, bis gestern Mittag, gegen 12.45 Uhr, wurde in ein Vereinsgebäude an der Straße Friedrichsanfang eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, entwendeten nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nichts. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0025725/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell