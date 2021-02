Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betäubungsmittelfund bei Diebstahlsanzeige

Eisenach (ots)

Gestern kam es gegen 16.45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Eisenach, Bahnhofstraße, zu einem Diebstahl. Der 21-jährige Tatverdächtigte konnte jedoch durch einen Mitarbeiter gestellt werden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden bei dem jungen Mann in der weiteren Folge Cannabis und einen Schlagstock. Somit erwarten den Herren mehrere Ermittlungsverfahren, u.a. wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Diebstahls. (db)

