Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Langewiesen (Ilmenau) (ots)

In der Zeit von gestern Nachmittag, gegen 14.30 Uhr, bis heute Morgen, gegen 06.00 Uhr, hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße In den Folgen einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der oder die Unbekannte beschädigte vermutlich beim Wenden mit einem ebenfalls unbekannten Fahrzeug den Zaun eines dortigen Firmengeländes. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0025647/2021) zu melden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell