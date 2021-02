Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen gestern Nachmittag, gegen 16.00 Uhr, bis heute Morgen, gegen 05.00 Uhr, haben Unbekannte zwei Fahrräder aus einem Schuppen an der Planstraße gestohlen. Die Täter gelangten auf das Gelände der Geschädigten und verschafften sich Zutritt zur Räumlichkeit, aus der sie die beiden Räder im Gesamtwert von rund 1.600 Euro entwendeten. Es handelt sich um zwei Mountainbikes, ein grünes der Marke Scott sowie ein silberfarbenes unbekannter Marke. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0025121/2021) zu melden. (fr)

