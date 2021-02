Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl auf der Baustelle - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Am vergangenen Donnerstag in der Zeit von 16.20 Uhr bis 16.30 Uhr hat ein Unbekannter eine Bohrmaschine von einer Baustelle an der Margarethenstraße gestohlen. Das kurze Zeitfenster, in der das Werkzeug unbeaufsichtigt war, nutzte der Dieb offenbar aus. Beim Diebesgut handelt es sich um einen Schlagbohrhammer der Marke Hilti, Typ TE 6, mit einem Wert von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0024382/2021) zu melden. (fr)

