Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand schnell gelöscht - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15.30 Uhr in einem Nebenraum eines Mehrfamilienhauses in Arnstadt, Dr.-Mager-Straße, zu einem Brand. Die Ursache ist bisher noch ungeklärt. Glücklicherweise konnte das Feuer durch einen 40 und einen 37 Jahre alten Hausbewohner gelöscht werden, sodass keine Personen zu Schaden kamen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und unter Angabe der Hinweisnummer 0024797/2021 zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell