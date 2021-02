Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher am Werk - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum von Samstagvormittag bis heute Morgen, gegen 08.15 Uhr, wurde in mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses an der Straße An der Liebfrauenkirche eingebrochen, der Einbruchsversuch in eine Wohnung im selben Haus scheiterte. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerabteilen des Hauses. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Außerdem machten Sie sich gewaltsam an einer Wohnungstür zu schaffen, gelangten jedoch nicht in die Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0024379/2021) zu melden. (fr)

