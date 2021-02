Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Heute Mittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Einmündungsbereich Annastraße/Schützenberg einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Ein 57 Jahre alter Lkw-Fahrer war gegen 12.50 Uhr in der Straße Schützenberg in Richtung Bertha-von-Suttner-Platz unterwegs, als der Unbekannte mit einem grauen Audi Kombi die Annastraße befuhr und an der dortigen Einmündung nach links abbog. Es kam zur Kollision, wodurch an den Fahrzeugen entsprechender Sachschaden entstand. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. Er soll etwa 45 Jahre alt sein und einen Vollbart tragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0024643/2021) zu melden. (fr)

