Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - die Polizei bittet um Mithilfe

Eisenach (ots)

Am Dienstag, den 11. November 2020 um 18.12 Uhr, hob eine unbekannte männliche Person Geld an einem Automaten im Gebäude eines Einkaufsmarktes an der Mühlhäuser Straße ab. Der Täter gelangte zuvor widerrechtlich in den Besitz des Portemonnaies eines 73-jährigen Geschädigten und nutzte die darin befindliche EC-Karte zur unberechtigten Geldabhebung. Von dieser Handlung existieren Videoüberwachungsbilder, die den Tatverdächtigen zeigen. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0264998/2020) entgegen. Ein Beschluss des zuständigen Amtsgerichts zur Veröffentlichung der Bilder zu Fahndungszwecken liegt vor. (db)

