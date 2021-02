Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Elgersburg (Ilm-Kreis) (ots)

Am vergangenen Freitag entstand zwischen 06.00 Uhr und 15.00 Uhr mutmaßlich im Rahmen eines Verkehrsunfalls Sachschaden an einem Haus in der Jägerstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein LKW oder ein ähnlich hohes Fahrzeug den Dachkasten und die Regenrinne des Hauses während der Fahrt in Richtung Körnbachstraße. Anschließend verließ der Verursacher den Unfallort pflichtwidrig. Der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03677-601124 unter Angabe der Hinweisnummer 0022843/2021 zu melden. (db)

