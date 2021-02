Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrolle - Polizeibeamten angegriffen und Widerstand geleistet

Gotha (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestern Nachmittag wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Gegen 16.00 Uhr sollte ein 24 Jahre alter VW-Fahrer (deutsch) in der Mairichstraße kontrolliert werden. Während des Gesprächs zwischen den Beamten und dem 24-Jährigen mischte sich ein 19 Jahre alter Mitfahrer (ebenfalls deutsch) in aggressiver Weise ein und beleidigte einen Polizeibeamten. In der weiteren Folge wirkten beide Männer gewaltsam auf den Beamten ein, wodurch dieser leichte Gesichtsverletzungen erlitt. Gegen unterstützende Polizeibeamte leisteten beide zudem Widerstand. Die Männer wurden schließlich in Gewahrsam genommen, auch sie zogen sich leichte Verletzungen zu. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (fr)

