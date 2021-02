Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 28.01.2021 bis zum 31.01.2021, gegen 12.00 Uhr, wurde in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Gebräun eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kellerabteil des Geschädigten, entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nichts. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0023646/2021) zu melden.(fr)

