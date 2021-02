Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand bei Blutentnahme

Rudisleben (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau einen Opel in Rudisleben in der Hauptstraße. Dabei stellten sie bei dem Fahrzeugführer starken Alkoholgeruch fest. Der 40-jährige verweigerte jegliche Mitwirkung und leistete bei der Blutentnahme massiven Widerstand. Mehrere Polizeibeamte waren nötig, um die Maßnahme durchführen zu können. Anschließend wurde sowohl der Führerschein, als auch der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Ermittlungsverfahren. (db)

