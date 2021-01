Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgloser Fluchtversuch

Eisenach - kreisfreie Stadt (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag änderte ein Rollerfahrer in der Werneburgstraße plötzlich seine Fahrtrichtung, als er einen Streifenwagen erblickte. Die Beamten nahmen die Verfolgung im Laufschritt auf und konnten den 20-Jährigen in der Mühlhäuser Straße stellen. Neben dem Verstoß gegen die derzeit geltende nächtliche Ausgangsbeschränkung wurde bei dem jungen Mann auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt. Er führte ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Das Messer wurde sichergestellt und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. (as)

