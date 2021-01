Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat gesprengt

Ilmenau (ots)

Am Samstagmorgen wurden die Bewohner in der Fußgängerzone unsanft durch einen lauten Knall geweckt, unbekannte Personen hatten gerade einen Zigarettenautomaten aufgesprengt. Die Detonation war so stark, das der Automat von der Verankerung gerissen und komplett beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall, Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilmenau unter Tel: 03677-601124 unter der Fall-Nummer: 23113 zu melden. (ef)

