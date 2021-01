Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 3 Fahrräder auf einen Streich entwendet

Arnstadt (ots)

Aus einem Keller in der Triniusstraße wurden in der Donnerstagnacht insgesamt 3 Fahrräder entwendet. Der oder die Einbrecher hatten die Schlösser an den Fahrrädern geknackt und die Räder mitgenommen. (ef)

