Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Scheibe einer Terrassentür zerstört

Oberellen (ots)

Ergebnis einer offenkundig tüchtigen Schnapsidee war am frühen Samstagmorgen eine beschädigte Scheibe an einem Wohnhaus in Oberellen. Der Besitzer erstattete am Vormittag Anzeige, da an seiner Terrassentür ein Schaden von ca. 300 Euro durch einen Unbekannten verursacht worden war, der mitten in der Nacht hier Einlass begehrt hatte. Die Ermittlungen der Eisenacher Polizisten führten hiernach schnell zu einem 20 Jahre alten Gerstunger, der auf dem Weg von einer Party nach Hause in dem Haus der ihm völlig unbekannten Familie hatte nächtigen wollen. Gewaltsam hatte er zu diesem Zwecke versucht in das Haus einzudringen, was zu dem Schaden führte. Zumindest zeigte sich der Übeltäter reumütig, entschuldigte sich im Nachgang bei dem Hausbesitzer und sicherte zu, den Schaden auf eigene Kosten begleichen zu wollen. (mh)

