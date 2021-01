Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Teleskopstapler brannte

Eisenach (ots)

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am Freitagmorgen in der Eisenacher Fischweide an einer Baustelle. Hier hatte gegen 08:15 Uhr während laufender Arbeiten ein Teleskopstapler zu brennen begonnen. Die Feuerwehr löschte die Arbeitsmaschine und es wird ein technischer Defekt angenommen. Personen wurden nicht verletzt. An dem Stapler entstand ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich. (mh)

