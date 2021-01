Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ungesichertes E-Bike entwendet

Seebach (ots)

Einem 48jährigen Mann aus Seebach wurde am Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr sein nicht gesichertes E-Bike aus dem Kellergang eines Mehrfamilienhauses entwendet. Durch die Kinder des Mannes wurde dies beobachtet und der Mann versuchte sich im Anschluss noch erfolglos in der Täterjagd. Gestohlen wurde ein neongrünes E-Bike der Marke Bergamont im Wert von 3.500 Euro. Die Polizei kann in diesem Zusammenhang nur neuerlich auf eine ordnungsgemäße Sicherung von Fahrrädern oder eben auch E-Bikes hinweisen. Hinweise zum derzeit nicht bekannten Täter nimmt die PI Eisenach unter der Bezugsnummer 0023070/2021 entgegen. (mh)

