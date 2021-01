Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gastwirtschaft Freudenthal - Zeugen gesucht

Drei Gleichen (Landkreis Gotha) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu dem Gebäudekomplex Freudenthal 1 in der Gemeinde Drei Gleichen, indem diese den Zaun überstiegen und eine Seiteneingangstür gewaltsam aufbrachen. Hieraus entwendeten diese diverse Elektronikartikel. Anschließend begaben sich die Täter zu einem angrenzenden Gebäude, in welchem eine Pension untergebracht ist. Hier gelangten diese durch Einschlagen einer Fensterscheibe in das Objekt und entwendeten weiteres Beutegut. Anschließend verluden die Täter die Gegenstände in ein Fahrzeug, welches auf dem anliegenden Parkplatz abgestellt war und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Der Wert des Beuteguts wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen (Telefonnummer 03621/781424, Bezugsnummer 0022750/2021), welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen während der Tatzeit machen können. (cb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell