Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Trickbetrügern

Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, Wartburgkreis (ots)

In den vergangenen Tagen kam es vermehrt zu Trickanrufen, bei denen vorrangig Senioren im Alter zwischen 75 und 90 Jahren kontaktiert wurden. In einigen Fällen gaben sich die Täter als Familienangehörige aus. Sie gaben an, nach einem Verkehrsunfall werde nun eine untere fünfstellige Summe als Kaution benötigt, da ansonsten Gefängnis drohe. In weiteren Fällen identifizierten sich die Unbekannten als Polizeibeamte und forderten Geld zur Abwendung von Gefängnisstrafen für ein Familienmitglied der potentiellen Geschädigten. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es glücklicherweise in keinem Fall zu einem Vermögensschaden. Die Polizei warnt vor dieser neuen Betrugsmasche und bittet Angehörige von Senioren, diese diesbezüglich zu sensibilisieren. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell