LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Eisenach (ots)

Am heutigen Morgen geriet gegen 08.15 Uhr ein Teleskopstapler in der Straße "Fischweide" in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, sodass keine Personen verletzt wurden. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Die Ursache ist bislang unklar, wobei ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden kann. (db)

