Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Kellereinbruch gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Zwischen dem 22.12.2020 und dem 27.01.2021 brachen Unbekannte in den Keller einer 76-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Paulinzellaer Straße ein. Die Unbekannten konnten Lebensmittel im Gesamtwert von über 400 Euro erbeuten. Es entstand geringer Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 unter Angabe der Hinweisnummer 0021929/2021 zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell