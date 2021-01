Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lengröden (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Morgen, gegen 06.00 Uhr, kollidierten auf der B7 zwischen Creuzburg und Eisenach ein Bus und ein LKW mit ihren Außenspiegeln. Der 57-jährige Busfahrer fuhr aus Richtung Eisenach kommend in Richtung Creuzburg. Der andere Beteiligte war in entgegengesetzter Richtung unterwegs, als es in der Ortslage Lengröden zum Zusammenstoß kam. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte anschließend die Fahrt pflichtwidrig fort. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand an beiden Fahrzeugen im Bereich der Außenspiegel entsprechender Sachschaden. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Hinweisnummer 0022184/2021 zu melden. (db)

