Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 16.15 Uhr, stießen zwei Fahrzeuge zwischen Stützerbach und Frauenwald zusammen. Die 27-jährige mutmaßliche Verursacherin war in Richtung Frauenwald unterwegs, als sie am Ausgang einer Rechtskurve die Fahrzeugkontrolle verlor und nach links auf die Gegenfahrbahn abkam. Dort kollidierte sie mit ihren BMW mit dem entgegenkommenden Audi des 24-jährigen Geschädigten. Dabei entstand in Summe ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Beide PKW mussten abgeschleppt werden und die Unfallstelle war für ca. 2,5h vollständig gesperrt. Personen verletzten sich nicht. (db)

