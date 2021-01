Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zusammenstoß zweier PKW

Schnepfenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag kam es gegen 13.30 Uhr in der Reinhardsbrunner Straße zur Kollision zweier Fahrzeuge. Der 80-jährige Geschädigte fuhr mit seinem VW in Richtung Friedrichroda und musste an der Einmündung zur Poststraße verkehrsbedingt halten. Die dahinter fahrende 32-Jährige fuhr folgend mit ihrem VW auf das Fahrzeug des Geschädigten auf. Hierbei entstand an beiden PKWs Sachschaden. Der 80-Jährige kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. (db)

