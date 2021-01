Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrüche in Gartenanlage - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Zwischen dem 26.01.2021, gegen 15.30 Uhr, und gestern, ca. 15.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zugang zu mehreren Gärten in der Gartenanlage "Am Reuter". Der Täter gelangte in mehrere Gartenhütten, konnte jedoch nach bisherigen Erkenntnissen kein Beutegut erlangen. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Hinweisnummer 0021920/2021 zu melden. (db)

