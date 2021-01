Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallverursacher gesucht

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag gegen 17.00 Uhr kam es in der Dr.-Troch-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw. Das Fahrzeug des Geschädigten war zur genannten Zeit in Fahrtrichtung zum Uelleber Kreisverkehr am Straßenrand geparkt, als der Unbekannte mit seinem Lkw vorbei fuhr und das abgestellte Fahrzeug an der linken Seite beschädigte. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Unbekannten beziehungsweise seinem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0021060/2021) entgegen genommen.(fr)

