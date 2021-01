Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht nach Einbrüchen in Vereinsheime

Ilm-Kreis (ots)

Die Kriminalpolizei Gotha prüft Zusammenhänge zwischen vergangener Einbrüche in Sportlerheime im Ilm-Kreis und sucht noch immer Zeugen. Im Zeitraum vom 13.12.2020, 19.00 Uhr bis 14.12.2020, 16.45 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Vereinsheim in der Straße Am Schwimmbad in Großbreitenbach. Die Täter entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Makita inklusive Koffer und Zubehör, eine TV-Fernbedienung, eine Trikotasche, einen Trolly sowie Bargeld. In Gehren brachen Unbekannte im Zeitraum vom 15.12.2020, 17.30 Uhr bis 16.12.2020, 09.30 Uhr in ein Vereinsheim an der Töpfergasse ein. Sie erbeuteten eine Geldkassette mit mehreren hundert Euro Bargeld. Auch in das Sportlerheim in Martinroda wurde in der Zeit von 01.01.2021,18.00 Uhr bis 02.01.2021, 10.00 Uhr eingebrochen, Bargeld und ein Ballkompressor gestohlen. Durch die Einbrüche entstand Sachschaden von insgesamt ca. 7.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden nach wie vor von der Polizei in Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegengenommen. (ah)

