Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenlaube - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Im Zeitraum vom 22.01.2021 bis heute Vormittag, gegen 10.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Gartenlaube in einer Kleingartenanlage an der Straße Am Moserberg eingebrochen. Die Täter gelangten gewaltsam in die Hütte und entwendeten einen Akkuschrauber der Marke Bosch im Wert von rund 100 Euro. Der am Gebäude entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0020822/2021) zu melden. (fr)

