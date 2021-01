Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 24.01.2021 bis zum 26.01.2021 kam es zu Einbrüchen in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses an der Straße Zwetschgenberg. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer der Wohnungen, durchsuchten sie und entwendeten ein TV-Gerät, einen PC-Monitor sowie diverse Playstation-Spiele im Wert von insgesamt mehreren tausend Euro. Anschließend drangen sie in eine weitere Wohnung ein. Ob auch hier etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0020315/2021) entgegen genommen. (fr)

