Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Eisenach (ots)

Eine 19-Jährige hatte gestern bei einem Verkehrsunfall auf der B 19 Glück im Unglück. Sie befuhr gegen 21.45 Uhr die Straße aus Richtung Bad Salzungen und verlor an der Hohen Sonne in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Ford. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Fahrerin zog sich nur leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 5.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah)

