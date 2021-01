Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitenter Ladendieb

Gehren (Ilm-Kreis) (ots)

Heute wurde ein 20-jähriger Mann (irakisch) nach einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Königseer Straße in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Der Mann steckte Lebensmittel ein und wurde dabei durch einen Mitarbeiter beobachtet. Auf Nachfrage wehrte sich der 20-Jährige mit einem Schlag gegen den 22-jährigen Mitarbeiter und diversen Beleidigungen. Die Polizei kam zum Einsatz und es stellte sich heraus, dass gegen den Mann zudem ein Erzwingungshaftbefehl wegen einer Ordnungswidrigkeit vorliegt. Er wurde noch heute Nachmittag in eine JSA gebracht. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

