Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falscher Polizeibeamter - neue Masche der Betrüger

Ilm-Kreis (ots)

Gestern Mittag kam es im Ilm-Kreis zu Betrugsversuchen durch sogenannte "Falsche Polizeibeamte". Gegen 12.00 Uhr erhielt ein älteres Ehepaar aus Ichtershausen einen Anruf einer vermeintlichen Polizeibeamtin. Diese gab an, sein Sohn und seine Schwiegertochter hätten einen Verkehrsunfall gehabt, bei der eine weitere Person zu Tode kam. Nun säße die Schwiegertochter im Gefängnis. Man brauche Geld für eine Kaution, um die Frau wieder frei zu bekommen. Gefordert wurde ein Betrag im mittleren fünfstelligen Bereich. Die gleiche Geschichte wurde gegen 12.15 Uhr einem 81-jährigen Arnstädter per Telefon aufgetischt. In beiden Fällen trat kein Schaden ein. Die Polizei warnt Senioren vor dieser Betrugsmasche und bittet Angehörige älterer Menschen, diese diesbezüglich zu sensibilisieren:

- Seien Sie besonders aufmerksam, wenn Sie einen Anruf einer Ihnen unbekannten Person erhalten. - Gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen am Telefon ein. - Kündigen Sie im Gespräch an, selbst zur Polizei Kontakt aufzunehmen und beenden Sie das Telefonat. - Teilen Sie den Vorfall Ihrer nächsten Polizeidienststelle oder per Notruf 110 mit.

