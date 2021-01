Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einmietbetrug - Täter ermittelt

Gotha (ots)

Die Polizei Gotha ermittelt derzeit gegen einen 31-Jährigen wegen Einmietbetrugs. Am 03. Juni 2020 erschien eine männliche Person mit einem Fahrrad in einer Pension in der Lindenstraße, um ein Zimmer mit Verköstigung zu mieten. Als es zur Rechnungslegung kommen sollte, gab er an, noch Klärungen mit seinem angeblichen Arbeitgeber führen zu müssen. Indes packte dieser offenbar hastig seine Sachen und flüchtete in der Folge mit seinem Fahrrad, die Pensionsinhaberin meldete den Vorfall der Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurden alle vorhandenen Hinweise, wie z.B. die Personenbeschreibung, zurückgelassene Gegenstände und vom Tatverdächtigen angegebene Personalien abgeglichen. Im Ergebnis wurde ein polizeilich hinreichend bekannter 31- Jähriger (tschechisch) ermittelt. Der Täter wurde kurze Zeit nach der Tat wegen zahlreicher anderer Eigentumsdelikte im Raum Erfurt in Haft genommen. (ah)

