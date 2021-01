Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauschte Fahrten gestoppt

Landkreis Gotha (ots)

Heute Nacht wurde in Sundhausen gegen 00.00 Uhr ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer in der Inselsbergstraße einer Kontrolle unterzogen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine/Methamphetamine. In Tambach-Dietharz stellten die Beamten gestern Abend einen 51 Jahre alten Fahrer eines Hyundai mit 0,7 Promille in der Atemluft fest. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell