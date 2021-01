Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrer gestürzt und leicht verletzt

Eisenach (ots)

Heute Morgen hat sich ein 30 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Mann war gegen 06.15 Uhr in der Straße Rennbahn unterwegs und wollte in die Herrenmühlenstraße abbiegen. Hierbei kam er offenbar auf Grund der winterglatten Fahrbahn zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell