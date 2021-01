Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung - die Polizei bittet um Mithilfe

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, den 15.05.2020 gegen 20.30 Uhr, wurde eine 62 Jahre alte Frau in einem Supermarkt an der Gothaer Straße Opfer eines Diebstahls. Der 62-Jährigen wurde das Portemonnaie inklusive EC-Karten durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. In der Nacht zum 16.05.2020 wurde dann unberechtigt mit einer der EC-Karten in der Filiale eines Geldinstituts in der Straße Am Rotberg Geld abgehoben. Von dieser Handlung existieren Videoüberwachungsbilder, die einen Tatverdächtigen zeigen. Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0110801/2020) entgegen. Ein Beschluss des zuständigen Amtsgerichts zur Veröffentlichung der Bilder zu Fahndungszwecken liegt vor. (fr)

