Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradanhänger entwendet- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Auf bisher unbekannte Art und Weise beschafften sich, in der Zeit vom 23.01.21, 18 Uhr bis 24.01.21, 17.30 Uhr, derzeit noch unbekannte Täter Zugang zu einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Arnstädter Riedmauer. Aus der Tiefgarage wurde in der weiteren Folge eine mittels Kettenschloss gesicherter Fahrrad-Kinderanhänger der Marke Qeridoo im Wert von 350,- Euro entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0018192/2021). (dl)

