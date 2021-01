Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall mit 7 Verletzten (Korrektur)

Laucha (ots)

Am Sonntag gegen 22:00 Uhr ereignete sich in Laucha, Kreuzung Hessenweg L 1025, Abzweig BAB 4 Richtung Westen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein PKW Volvo kam aus dem Hessenweg und wollte über die L 1025 auf die BAB 4 auffahren. Dabei beachtete der Fahrer Zeichen 205 nicht und es kam zum Zusammenstoß mit einem 20jährigen BMW Fahrer, welcher vorfahrtsberechtigt war. Der BMW befuhr die L 1025 aus Richtung Waltershausen und wollte in Richtung Laucha fahren. Im PKW Volvo wurden insgesamt 3 Personen und im BMW 4 Personen verletzt. Alle 7 erwachsenen Personen wurden schwer verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Neben den Rettungskräften war ein Notarzt, die Feuerwehr Waltershausen und die Polizei Gotha mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. (as)

