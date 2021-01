Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nachbarn beleidigt und bedroht

Arnstadt (ots)

Am frühen Abend des 23.01.2021 wurden die Beamten der Polizei Arnstadt-Ilmenau zu einer Nachbarschaftsstreitigkeit in die Sodenstraße nach Arnstadt gerufen. Hier wurde eine 43-jährige Frau und ihr beiden Kinder (m, 20 Jahre und m, 17 Jahre) durch einen 19-jährigen Nachbarn beleidigt und bedroht. Um seine Drohungen zu unterstreichen nahm sich der 19-Jährige einen Holzschläger und schwang diesen durch die Luft, ohne jedoch auf jemanden zu zielen oder jemanden zu treffen. Vor Eintreffen der Polizei entfernte sich der 19-Jährige aus dem Mehrfamilienhaus in unbekannte Richtung. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (dl)

