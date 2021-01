Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebstahl

Gotha/Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am Samstag gegen 09.15 Uhr wurde der Gothaer Polizei der Diebstahl eines amtlichen Kennzeichens von einem Pkw in der Gartenstraße in Ohrdruf angezeigt. Am selben Tag meldete sich ebenfalls der Eigentümer eines Pkw Skoda und gab an, dass auch ihm in der Tiegarage am Krankenhaus in Gotha ein Kennzeichen gestohlen wurde. Der Wert der entwendeten Kennzeichen betrug ca. 30 Euro. (av)

