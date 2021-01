Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw-Spiegel abgetreten

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Von zwei in der Erfurter Landstraße abgestellten Pkw wurde jeweils ein Außenspiegel in der Nacht von Samstag zu Sonntag vermutlich abgetreten. Der Schaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Tatablauf machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. Bezugsnummer ist die 0017847/2021. (av)

